Эксперт: Польша сама справляется с созданием своего негативного образа

«Я думаю, что Польша сама прекрасно справляется с созданием своего негативного образа в глазах мирового сообщества. Россия ей для этого не нужна», — заметил специалист.

Он заметил, что о России никто не вспомнил, когда на улицы Польши вышли граждане, недовольные принятым законом об абортах, который пролоббировала правящая партия «Право и справедливость».