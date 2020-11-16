Эксперт: Польша сама справляется с созданием своего негативного образа
Научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич обсудил с «Политикой сегодня» слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о том, что Россия якобы пытается выставить Польшу в невыгодном свете среди других стран ЕС.
«Я думаю, что Польша сама прекрасно справляется с созданием своего негативного образа в глазах мирового сообщества. Россия ей для этого не нужна», — заметил специалист.
Он заметил, что о России никто не вспомнил, когда на улицы Польши вышли граждане, недовольные принятым законом об абортах, который пролоббировала правящая партия «Право и справедливость».