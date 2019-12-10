Эксперт положительно оценил переговоры в «нормандском формате»

Также он позитивно отозвался и о встрече Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Действительно сам факт длительных переговоров и пресс-конференции по итогам говорит о том, что стороны настолько сблизили позиции, что смогли об итогах говорить вместе. Это на самом деле существенный факт, доказательство того, что переговоры были успешными. Подвижкой является и сам факт разморозки нормандского формата, ведь три года встречи на таком уровне не проводились, подвижкой является и первая личная встреча Путина и Зеленского», — сказал политолог.

Но Шатров напомнил, что еще есть и неразрешенные вопросы. В том числе по охране границы между Украиной и Россией в районе Донбасса, а также вопрос выборов.

При этом эксперт подчеркнул, что наблюдается не просто разморозка формата, а интенсификация усилий.

«Здесь уже теперь все зависит от того, как пойдут дела, когда Зеленский вернется в Киев, сможет ли он реализовывать эти обещания, которые он дал», — подытожил Шатров.

В общей сложности переговоры президентов России, Украины, Франции, а также канцлера Германии продолжались более 5,5 часа.

По итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Владимир Путин заявил, что доволен результатами встречи.