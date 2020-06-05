Эксперт пояснил, зачем Польше канал к Балтике в обход РФ

По мнению специалиста, идея строительства канала превратилась для Польши в политическую акцию. Для Варшавы важно таким образом одержать геополитическую победу и утвердить тем самым свою независимость.

«За проход через российский пролив берут с судна не более 50 евро. Это совсем недорого. Но для польского самосознания факт того, что им приходится спрашивать нашего согласия и платить за это, является болезненным», — цитирует Неменского РИА ФАН.

Он выразил уверенность, что экономически новый канал себя не оправдает. По словам эксперта, он лишь сэкономит сотни евро в год для польских судовладельцев.

В свою очередь глава Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин назвал странной логику Польши. Он обратил внимание на то, что схожим образом ведут себя и прибалтийские республики, которые на фоне русофобии создают сомнительные проекты.