Эксперт поддержал поправку к Конституции о статусе русского языка

Сообщается, что автономные республики, входящие в состав РФ могут устанавливать свои государственные языки, а также использовать их в местных органах управления и всевозможных учреждениях.

Григорий Ледков, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в беседе с «Ридус» прокомментировал поправку.

«Русский язык — это главное средство коммуникации в нашей стране. И это неоспоримый факт. На русском языке проводится весь деловой документооборот. На русском языке общаются между собой жители различных регионов, различных автономных республик», — сказал он.

Эксперт также считает, что взятие государством на себя всю полноту ответственности за языковое многообразие, открывает большие возможности для защиты и развития языков всех живущих в России народов.