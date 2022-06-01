Эксперт по кибербезопасности Коростелев рассказал, зачем при регистрации в соцсетях будут нужны паспортные данные

Эксперт по кибербезопасности Павел Коростелев рассказал, что личность человека в интернете можно установить и без его паспортных данных. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

Ранее замглавы Следственного комитета Елена Леоненко заявила, что ведомство разрабатывает новый порядок регистрации в соцсетях, при котором будут требоваться паспортные данные пользователя.

Коростелев отметил, что это нужно скорее для психологического давления. По его словам, новое правило «будет выступать механизмом самоконтроля для пользователя».