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    01 июня 2022, 18:44

    Эксперт по кибербезопасности Коростелев рассказал, зачем при регистрации в соцсетях будут нужны паспортные данные

    Дарья Морозова

    Эксперт по кибербезопасности Павел Коростелев рассказал, что личность человека в интернете можно установить и без его паспортных данных. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

    Ранее замглавы Следственного комитета Елена Леоненко заявила, что ведомство разрабатывает новый порядок регистрации в соцсетях, при котором будут требоваться паспортные данные пользователя.

    Коростелев отметил, что это нужно скорее для психологического давления. По его словам, новое правило «будет выступать механизмом самоконтроля для пользователя».