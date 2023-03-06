Власть 06 марта 2023, 18:40 Эксперт по энергетике Гривач рассказал, что Россия может выставить Польше встречные иски

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Россия может подать встречные иски в отношении Польши, которая отказалась оплачивать уже поставленный газ. Об этом «Абзацу» рассказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Польша не стала переходить на оплату рублями, поэтому и отказалась платить за газ, который уже поставила ей Россия.

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«И уже есть прецедентное решение арбитража о выплате в пользу „Газпрома“ со стороны финской компании Gasum. Во-вторых, Варшава на протяжении многих лет блокировала выплату дивидендов от владельца польского участка газопровода „Ямал-Европа“, а затем и вовсе ввела против „Газпрома“ санкции, сделав невозможным взаимодействие», — сказал Алексей Гривач.

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Однако он также признал, что в условиях санкций, которые ввели против России, коммерческие арбитражные иски стали иметь меньшую силу. Однако ситуация изменится, когда отношения нормализуются.

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