Эксперт оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко оценил вероятность встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, она равна нулю, если только президент Украины не собирается пешком прийти в Кремль. Об этом сообщил RT.

«Если встреча состоится, то в каком-то невероятном сценарии, если Зеленский пешком придет в Кремль или спляшет. <…> Я думаю, что в Кремле лучше всего относятся к Зеленскому, он все-таки центр политической власти, поэтому доламывать его вряд ли будут, но вероятность встречи равна нулю. Если Зеленский захочет сделать шаги по Донбассу, то будет другой уровень переговоров», — подчеркнул эксперт.

Ткаченко добавил, что сейчас значение Европы снижается по сравнению с Азией, а Киев является европейской периферией. По этой причине России не очень хочется иметь с ней дело.