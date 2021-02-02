Эксперт оценил требование Франции расширить санкции по СП-2

Мильчакова напомнила, что Франция заинтересована в поставках голубого топлива из РФ, поскольку является одним из импортеров российского трубопроводного газа. После же достройки «Северного потока — 2» крупным газовым хабом станет ФРГ. Она сможет поставлять газ по всей Северной Европе, включая и саму Францию.

По мнению Мильчаковой, это мнение не Франции, а частного лица, и оно не должно повлиять на перспективы «Северного потока — 2».

«В целом в Евросоюзе на государственном уровне против „Северного потока — 2“ выступают лишь Польша и страны Балтии. Все остальные страны поддерживают проект. При этом после неоднократных попыток грубого давления США на Брюссель проект получил поддержку еще и в руководстве Евросоюза», — цитирует специалиста «Утро.ру».