Украина и США победили в борьбе против «Северного потока — 2» — Die Welt Подробнее

Немецкие аналитики пришли к выводу, что задержка с прокладкой газопровода позволила Украине улучшить свою позицию в переговорах по транзиту голубого топлива. Так как российская сторона не успеет выполнить свои обязательства в срок, то «Газпрому» придется подписать с украинскими партнерами новое соглашение.

«Это если и похоже на правду, то только похоже. Но правдой не является», — заметил Танкаев.

По его мнению, положение Киева по транзиту газа ничуть не улучшилось из-за того, что Копенгаген затянул выполнение работ. Руководители и участники проекта заверяют, что этот участок «Северного потока — 2» будет достроен до середины декабря.