Эксперт оценил слова Блинкена об отношениях РФ и США

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обсудил с RT слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Штаты готовы ответить на любые действия РФ, которые они сочтут агрессивными.

«В данном случае речь идет о двух разных событиях — встрече двух президентов, которая состоится 16 июня (и уже очевидно, что эта встреча будет). И второе событие — информационный фон — информационные атаки на Россию, которые идут регулярно, не прекращаются и не прекратятся после 16 июня. Заявление Блинкена — из этого ряда», — заметил специалист.

По его словам, слова госсекретаря США направлены как в отношении внутриамериканского избирателя, так и в отношении союзников в Европе, и в меньшей степени в отношении РФ. Он напомнил, что решение американского президента Джо Байдена встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным вызвало со стороны его оппонентов яростную реакцию.

«Для США и России важны подобного рода встречи, несмотря на всю пропагандистскую риторику, которая льется из Вашингтона мутным потоком, и все обвинения, которые идут в отношении России», — добавил Шаповалов.