Встреча президент США Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель состоялась в четверг, 15 июля. В ходе встречи политики затронули тему газопровода «Северный поток— 2». Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов прокомментировал предложение Меркель по данному вопросу, передали News.ru.

Относительно «Северного потока — 2» ведется множество споров. Все дело в том, что после 2024 года (именно в этот год заканчивается контракт о поставке газа через Украину) Россия вероятнее всего запустит газовый поток через новое сооружение. Это может лишить Украину прибыли. Европа и США не заинтересованы в том, чтобы Россия использовала «энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Однако Германия все равно выступает за реализацию проекта. Специалист отметил, что решения по спорным вопросам так и не были приняты.

«Байден был, наверное, готов согласиться с позицией Меркель о том, что, если после 2024 года запущенный „Северный поток —2“ не будет сопровождаться транзитом через Украину, он будет остановлен. Байден нигде прямо не сказал, что он поддерживает коммерческий запуск проекта, так как сенат и конгресс жестко против. Как он будет решать эту проблему — это дело Байдена», — отметил Белов.

Специалист добавил, что пока нельзя дать точных прогнозов, будет ли США противодействовать сертификации или нет. По его мнению, картина прояснится этой осенью.