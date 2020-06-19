Эксперт оценил поправки в Конституцию о МРОТ

В соответствии с действующим законодательством уже сейчас сотрудник, работающий полный рабочий день, не может получать меньше минимальной оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2020 года она составляет 12130 рублей. Но до сих пор находятся желающие обойти этот закон.

Как сообщил «360» председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Шмаков, если эта норма будет внесена в Конституцию, обойти ее станет гораздо труднее.

«Уже сейчас минимальная оплата труда должна быть не меньше МРОТ. Однако некоторые работодатели, в том числе и государственные, пытаются обойти эти положения закона под разными предлогами. Если норма будет закреплена в Конституции, такие работодатели подпадут под преследование по закону за нарушение Конституции. Я думаю, что их останутся единицы, которых будет легко выловить», — подчеркнул Шмаков.

Он добавил, что расчет социальных пособий производится по другим формулам, и к МРОТ его размер отношения не имеет.