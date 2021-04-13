Эксперт оценил перспективы Украины вступить в НАТО

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко обсудил с RT слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что «членство Украины в НАТО — это вопрос времени».

Охрименко затруднился сказать, когда Украина войдет в Североатлантический Альянс. Он напомнил, что представители военного блока не называют конкретных дат и прибегают к обтекаемым формулировкам. По мнению специалиста, этот процесс может затянуться, поскольку у НАТО нет особого желания принимать Киев.

«Возможно, де-юре Украину в НАТО примут нескоро. А вот де-факто это может произойти скоро: расположение войск, военных баз НАТО. <…> Скорее всего, поднимется вопрос и о создании учебных центров на территории Украины. Думаю, такие объекты НАТО на Украине появятся довольно быстро», — предположил Охрименко.