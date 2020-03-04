Эксперт отреагировал на переговоры США и Украины по импорту голубого топлива

По словам специалиста, подобный вариант вполне возможен. Вопрос лишь в том, какова будет конечная стоимость. Он напомнил, что с 2014 года Украина брала со стороны Польши крайне малые объемы газа из-за того, что цена была самой высокой из всех соседних стран.

По его мнению, какие-то договоренности возможны лишь в том случае, если транспортировка будет адекватной, а стоимость поставки — ниже, чем европейская.

«Мы видим минимальные цены, которых не было уже десять с лишним лет. Вопрос с поставками не стоит. Тут дело именно в цене», — подытожил эксперт.