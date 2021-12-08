Эксперт от «Права на оружие» Ванеев заявил, что полиция не должна сертифицировать патроны

Полицейские не должны сертифицировать патроны, проверяя их на соответствие криминалистическим требованиям. Таким мнением поделился с «360» эксперт организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.

«МВД — это исполнительный орган, который должен исполнять требования законодателя. Но когда в одних руках концентрируется сертификация и криминалистические исследования, то, на мой взгляд, возможно злоупотребление», — предположил он.

Эксперт объяснил, что в случае разработки патрона, который обязательно должен соответствовать ряду требований о гражданском оружии, то специализированные организации должны сертифицировать этот патрон, а МВД — уже проверять, проходит ли снаряд по этой сертификации. Причем как во время производства, так и во время продажи, подчеркнул Ванеев.

Министерство внутренних дел России предложило дать ему полномочия на исследование патронов к оружию — гражданскому и служебному. Сейчас ни у одной государственной структуры таких возможностей нет. Свое предложение ведомство направило в Минпромторг.