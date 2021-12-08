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    08 декабря 2021, 13:48

    Эксперт от «Права на оружие» Ванеев заявил, что полиция не должна сертифицировать патроны

    Дарья Новая, Екатерина Боснак

    Полицейские не должны сертифицировать патроны, проверяя их на соответствие криминалистическим требованиям. Таким мнением поделился с «360» эксперт организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.

    Эксперт от «Права на оружие» Ванеев заявил, что полиция не должна сертифицировать патроны

    «МВД — это исполнительный орган, который должен исполнять требования законодателя. Но когда в одних руках концентрируется сертификация и криминалистические исследования, то, на мой взгляд, возможно злоупотребление», — предположил он.

    Эксперт объяснил, что в случае разработки патрона, который обязательно должен соответствовать ряду требований о гражданском оружии, то специализированные организации должны сертифицировать этот патрон, а МВД — уже проверять, проходит ли снаряд по этой сертификации. Причем как во время производства, так и во время продажи, подчеркнул Ванеев.

    Министерство внутренних дел России предложило дать ему полномочия на исследование патронов к оружию — гражданскому и служебному. Сейчас ни у одной государственной структуры таких возможностей нет. Свое предложение ведомство направило в Минпромторг.