Эксперт обозначил факторы, ускоряющие импортозамещение

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленченко обсудил с радио Sputnik слова замглавы Минпромторга РФ Олега Бочарова о том, что очередные антироссийские санкции США лишь ускоряют процессы импортозамещения.

Оленченко заметил, что развитие России осуществляется осознанно по определенным планам.

«Санкции — это не регулятор, а просто один из факторов, которые учитываются. Этот фактор учитывается здраво, конструктивно, и, если были какие-то возможности использования, скажем, товаров, производственных или сбытовых цепочек, то санкции, безусловно, их суживают», — обратил внимание специалист.

Он отметил и другой фактор, который влияет на развитие импортозамещения. Это пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения. Третий фактор — реальные возможности для развития собственного производства.

«Самый главный фактор — введение на глобальный рынок вакцины. Это лишний раз доказало, что Россия обладает очень глубоким и солидным научным потенциалом», — констатировал эксперт.