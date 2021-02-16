Эксперт объяснил, зачем Киев разрешил пролет самолетов НАТО над своей территорией

Военный эксперт Алексей Леонков обсудил с ИА Nation News сообщение о том, что Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над своей территорией для операций альянса.

«Если предположить, что в будущем Украина захочет наступление на ДНР и ЛНР, то за счет такого разрешения воздушного коридора НАТО, они попросят авиационную поддержку со стороны стран Альянса», — заметил собеседник информагентства.

Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг обозначил готовность военного блока как к сотрудничеству, так и к столкновению с Россией.

«Если они (Россия — прим. ред.) хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — заявил Столтенберг.