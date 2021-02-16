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    16 февраля 2021, 22:05

    Эксперт объяснил, зачем Киев разрешил пролет самолетов НАТО над своей территорией

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Алексей Леонков обсудил с ИА Nation News сообщение о том, что Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над своей территорией для операций альянса.

    «Если предположить, что в будущем Украина захочет наступление на ДНР и ЛНР, то за счет такого разрешения воздушного коридора НАТО, они попросят авиационную поддержку со стороны стран Альянса», — заметил собеседник информагентства.

    Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг обозначил готовность военного блока как к сотрудничеству, так и к столкновению с Россией.

    «Если они (Россия — прим. ред.) хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — заявил Столтенберг.