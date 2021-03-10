Эксперт объяснил усиление активности НАТО в Арктике

Военный эксперт Виктор Баранец объяснил РИА ФАН, что усиление активности НАТО в Артике объясняется шагами РФ, которая наращивает в регионе свое присутствие.

Специалист напомнил, что у Североатлантического Альянса ледокольный флот в отличие от РФ не развит, поэтому ему приходится арендовать суда у других стран. По словам эксперта, военный блок уже заключил арендные соглашения. Баранец добавил, что на Аляске расквартированы новые армейские подразделения НАТО.

«Зачем? Когда их арендованные ледоколы пойдут проламывать лед, а за ними пойдут боевые корабли, над ними полетят боевые вертолеты. И если русские зашевелятся — будут вызваны еще и самолеты. И эта провокация уже готовится», — добавил собеседник информагентства.