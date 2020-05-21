Эксперт объяснил угрозы Трампа лишить ВОЗ финансирования

Блохин напомнил о выходе Трампа из всех соглашений, которые невыгодны или неэффективны для Вашингтона. В частности, речь идет о ядерной сделке с Ираном и Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам специалиста, заявления Трампа по отношению к ВОЗ неудивительны, поскольку она чересчур много внимания уделяет Китаю, а он главный противник президента США. Другой момент в том, что сейчас именно ВОЗ один из главных инструментов борьбы с COVID-19.

«Получается, что США берут в заложники не только одну организацию, но и весь мир. И вместо совместной борьбы с пандемией они начинают разбираться, кто кому больше платит», — обратил внимание собеседник информагентства.