Эксперт объяснил призыв Норвегии ограничить передвижения союзников по НАТО у границ с Россией

Председатель Совета ПИР-Центра Евгений Бужинский обсудил с РИА «Новости» сообщение о том, что Норвегия выступила за ограничение передвижения союзников по НАТО у границ с Россией.

По мнению Бужинского, другие страны-союзники не последуют примеру Норвегии, пока отношения России и США не улучшатся. Он заметил, что норвежцы всегда выступали с несколько отличной позицией, поскольку на их территории нет американских войск.

«Поэтому Норвегия не показатель», — цитирует специалиста «Утро.ру».