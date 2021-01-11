Эксперт объяснил, как выгнать США с постсоветского пространства
Экономист и ученый-востоковед Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч» объяснил, что нужно сделать России, чтобы выгнать Соединенные Штаты с постсоветского пространства. Специалиста процитировала «Политика сегодня».
По мнению Сатановского, России необходимо наращивать потенциал в сфере гиперзвукового оружия и загнать Штаты в угол, надавив на их болевые точки, чтобы те ушли с территорий бывшего СССР.
«Пускай живут в ежедневном страхе. <…> Пусть не будет у них ни дня покоя ни на Украине, ни в Европе, ни в самих Соединенных Штатах», — написал эксперт.
По его словам, это единственный способ привести Вашингтон в нормальное состояние.