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    11 января 2021, 20:30

    Эксперт объяснил, как выгнать США с постсоветского пространства

    Артур Блянихов

    Экономист и ученый-востоковед Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч» объяснил, что нужно сделать России, чтобы выгнать Соединенные Штаты с постсоветского пространства. Специалиста процитировала «Политика сегодня».

    По мнению Сатановского, России необходимо наращивать потенциал в сфере гиперзвукового оружия и загнать Штаты в угол, надавив на их болевые точки, чтобы те ушли с территорий бывшего СССР.

    «Пускай живут в ежедневном страхе. <…> Пусть не будет у них ни дня покоя ни на Украине, ни в Европе, ни в самих Соединенных Штатах», — написал эксперт.

    По его словам, это единственный способ привести Вашингтон в нормальное состояние.