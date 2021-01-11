Эксперт объяснил, как выгнать США с постсоветского пространства

По мнению Сатановского, России необходимо наращивать потенциал в сфере гиперзвукового оружия и загнать Штаты в угол, надавив на их болевые точки, чтобы те ушли с территорий бывшего СССР.

«Пускай живут в ежедневном страхе. <…> Пусть не будет у них ни дня покоя ни на Украине, ни в Европе, ни в самих Соединенных Штатах», — написал эксперт.

По его словам, это единственный способ привести Вашингтон в нормальное состояние.