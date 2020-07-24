Эксперт объяснил, как РФ может ответить на американскую стратегию soft power

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов объяснил, как Россия может ответить на стратегию soft power («мягкая сила»), которую США активно используют в отношении нашей страны.

Отмечается, что это концепция, которая позволяет достичь определенных целей и задач, не прибегая к военному конфликту.

Денисов рассказал, что РФ может применить большое число методов противодействия. Речь идет о специальных контрмерах. По его словам, Россия способна использовать ряд возможностей силовых ведомств, чтобы ликвидировать опасность такого рода, пишет РИА ФАН.

«Бывает, что методов soft power может быть достаточно или методов дипломатии, и они будут адекватнее и эффективнее», — пояснил политолог.

Он добавил, что в иных случаях приходится прибегать к силовым приемам.