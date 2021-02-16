Эксперт: не очень понятно, что Япония будет предъявлять по Курилам

Кандидат политических наук Андрей Губин обсудил с радио Sputnik намерение Японии продолжать «настойчивые» переговоры с Россией по Курильским островам.

«Утро.ру» напомнило о готовности Токио продолжать переговоры по Курильскому вопросу, несмотря на поправки в Конституции РФ, которые исключают отчуждение территорий страны.

«То, что японская сторона будет предъявлять сегодня, не очень понятно, поскольку единая линия все-таки не просматривается», — заметил Губин.