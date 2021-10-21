Эксперт назвал возможные последствия военного конфликта между США, КНР и РФ

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей Баклицкий обсудил с порталом Lenta.ru возможные последствия вооруженного конфликта между Россией, Китаем и Соединенными Штатами.

Специалист выразил надежду, что в ближайшем будущем между странами не будет конфликта, который будет оправдывать применение гиперзвука.

«Потому что если нас ждет конфликт между Китаем и США, например, или Россией и США, то у этого будет большая вероятность эскалации, в том числе и на ядерном уровне», — допустил собеседник издания.

Он заметил, что гиперзвуковое оружие является очень дорогим. По его мнению, на протяжении долгого времени оно будет штучным продуктом, припасенным на случай обострения. В частности, его могут пустить в ход для атаки на мобильные цели.

Однако хоть вы и надеетесь, что конфликта не будет, но вам нужны планы и вооружение на крайний случай. Кроме этого, очень много оружия производится и никогда не используется, а утилизируется», — добавил Баклицкий.