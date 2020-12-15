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    15 декабря 2020, 17:11

    Эксперт назвал «паранойей» поиск тайного смысла в поздравлении Байдена Путиным

    Полина Петрова

    Президент России Владимир Путин передал Джозефу Байдену поздравление с победой на выборах главы США. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что эта телеграмма не содержит никакого скрытого смысла, информирует радио Sputnik.
    Эксперт назвал «паранойей» поиск тайного смысла в поздравлении Байдена Путиным

    В письме Байдену Путин выразил уверенность, что РФ и Штаты могут, несмотря на разногласия, сотрудничать ради решения многих проблем.

    «Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — отметил лидер России.

    Мухин уверен, что такое действие со стороны главы нашего государства было не более чем формальностью.

    «Я думаю, что это паранойя (искать скрытый смысл, — прим. ред.). На самом деле российская власть поступила достаточно формально. Только после того, как стало понятно, что Байден действительно побеждает, когда выборщики проголосовали, и технически невозможно отменить его победу, Владимир Путин его поздравил», — пояснил специалист.

    В заключение он назвал «параноиками» тех, кто ищет тайные шифры в этой телеграмме.