Эксперт назвал «паранойей» поиск тайного смысла в поздравлении Байдена Путиным

В письме Байдену Путин выразил уверенность, что РФ и Штаты могут, несмотря на разногласия, сотрудничать ради решения многих проблем.

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — отметил лидер России.

Мухин уверен, что такое действие со стороны главы нашего государства было не более чем формальностью.

«Я думаю, что это паранойя (искать скрытый смысл, — прим. ред.). На самом деле российская власть поступила достаточно формально. Только после того, как стало понятно, что Байден действительно побеждает, когда выборщики проголосовали, и технически невозможно отменить его победу, Владимир Путин его поздравил», — пояснил специалист.

В заключение он назвал «параноиками» тех, кто ищет тайные шифры в этой телеграмме.