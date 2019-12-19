Эксперт НАК выступил против усиления борьбы с коррупцией в России

«Мы нормально идем, в русле мирового тренда и местами даже бежим впереди. В России активно взялись за изъятие незаконных доходов чиновников, по которым они не смогли отчитаться. В том числе по декларациям о доходах, а также в рамках различных административных или уголовных проверок. Большинству населения неизвестна статистика, когда в ходе подобных проверок чиновники не только лишаются своих должностей, но и в рамках судебного производства у них изымаются та недвижимость или иные объекты, по которым они не смогли отчитаться в ходе декларирования доходов и отчета о своих расходах», — заметил Цымбал.

По словам эксперта, население обычно видит лишь поверхностную часть борьбы с коррупцией.

«Государство очень активно изымает, в том числе имущество, недвижимость, другие предметы и ценности. По поводу расширения этого перечня в законодательство уже внесены изменения, которые позволяют расширительно этот список толковать. Кроме того, за небольшие расхождения в доходах и расходах предусмотрена ответственность в рамках трудового законодательства и в рамках контрактной системы, которая действует с должностным лицом. То есть ему могут объявить выговор, другие взыскания и он обязан будет устранить замечания», — уточнил Цымбал.

Специалист обратил внимание на то, что небольшое расхождение может быть лишь ошибкой.

Ранее в России порекомендовали увеличить перечень активов чиновников, депутатов и сенаторов, которые можно конфисковать как незаконное богатство.