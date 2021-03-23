Эксперт: Калининградская область как кость в горле на планах НАТО и США

Военный эксперт Василий Дандыкин заметил, что у Штатов и НАТО своего рода «костью в горле» является Калининградская область. Специалиста процитировало РИА ФАН.

Дандыкин обратил внимание на то, что военный блок пытается влезть во все проекты США, чтобы доказать свою необходимость. Внимание Штатов также пытаются привлечь прибалтийские республики, от которых стоит ждать возможных провокаций. Кроме того, старается и Польша, вкладываясь в армию и флот.

«Поляки делают какие-то смешные заявления по поводу того, что они могут всего за семь минут „уничтожить“ Балтийский флот. Но даже их учения показали, что в случае атаки на Калининград российские войска будут стоять под Варшавой. Поэтому Калининградская область как кость в горле на планах НАТО и США», — указал собеседник информагентства.