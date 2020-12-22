Эксперт: ядерный флот РФ сможет ответить на провокации США

Специалист напомнил о серьезном рывке, который сделал Военно-морской флот России за последние 10 лет, выйдя на строительство таких фрегатов, как «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Горшков».

По его словам, Штаты осознают мощь флота РФ, поэтому не исключены очередные провокации с их стороны в Арктике и на Черном море.

«Начнется серьезная конкуренция США на Дальнем Востоке с китайским флотом. Места в океане хватит всем, не только Америка должна на нем доминировать. Но особых происшествий, кроме провокаций, ждать не стоит. Потому что сила России очевидна, ядерный флот сможет ответить на провокации США», — резюмировал собеседник информагентства.