Эксперт Greenреасе Таргулян раскритиковал запрет вылова китов в России

Эксперт российского отделения Greenpeace Оганес Таргулян назвал имитацией деятельности запрет на вылов китов в России. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он уточнил, что прибрежный и промышленный лов этих животных и так не ведется с конца 80-х годов. То есть, по сути, закон запрещает то, чего нет.

«Это некая имитация деятельности. Так как люди не очень в этом разбираются и все очень радуются, что у нас не будут ловить китов, не будет новых „китовых тюрем“», — заключил Таргулян.