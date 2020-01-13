    13 января 2020, 11:14

    Эксперт: Европа заинтересована в российском газе

    Артур Блянихов

    Эксперт Эдуард Попов обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что Вена выступила против американских санкций в отношении «Северного потока — 2».

    Попов выразил уверенность, что российский газопровод будет достроен, несмотря на рестрикции со стороны Вашингтона. Европейские партнеры понимают это и поддерживают позицию Москвы, однако не забывают и о своей выгоде.

    «Европа не для того вкладывается — в виде кредитов, политических усилий и так далее — в строительство столь сложной инфраструктуры „Северного потока-2“, чтобы покупать потом дорогую американскую продукцию», — заметил директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа».

    По его словам, Берлин до последнего будет пытаться диверсифицировать закупки голубого топлива. Основной объем продукции Германия будет покупать у России, но и заметный — у Соединенных Штатов.

    «Не потому, что им это выгодно, а чтобы оказать воздействие на продавца — немцы филигранно владеют этой техникой», — констатировал Попов.