Эксперт: Европа заинтересована в российском газе

Попов выразил уверенность, что российский газопровод будет достроен, несмотря на рестрикции со стороны Вашингтона. Европейские партнеры понимают это и поддерживают позицию Москвы, однако не забывают и о своей выгоде.

«Европа не для того вкладывается — в виде кредитов, политических усилий и так далее — в строительство столь сложной инфраструктуры „Северного потока-2“, чтобы покупать потом дорогую американскую продукцию», — заметил директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа».

По его словам, Берлин до последнего будет пытаться диверсифицировать закупки голубого топлива. Основной объем продукции Германия будет покупать у России, но и заметный — у Соединенных Штатов.

«Не потому, что им это выгодно, а чтобы оказать воздействие на продавца — немцы филигранно владеют этой техникой», — констатировал Попов.