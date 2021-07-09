Эксперт допустил, что визит Зеленского в США все-таки состоится

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко прокомментировал перенос визита президента Украины Владимира Зеленского в Штаты с июля на август. Специалиста процитировала Pravda.ru.

Ищенко заметил, что президенту США Джо Байдену не особенно нужна встреча с украинским коллегой, поэтому до сих пор не согласованы сроки приезда Зеленского в США.

«Напомню, что сообщение о визите появилось после того, как накануне российско-американского саммита Киев впал в истерику, начал военные провокации на границе и принялся угрожать, сетуя на то, что Америка его предала, Европа предала и вообще ничего больше не остается, кроме как воевать с Россией», — уточнил специалист.

По его словам, после этого Байден, что хоть как-то утихомирить украинских партнеров созвонился с Зеленским и пообещал ему, что пригласит его в Вашингтон где-то в середине июля.

«Время прошло, приглашать уже необязательно, но думаю, обещание сдержат и в Вашингтон украинский президент съездит», — добавил специалист.