Экспериментальная продажа рецептурных лекарств через интернет начнется в марте | 360°

Власть 14 сентября 2022, 17:11 Поделиться Telegram

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Viber Экспериментальная продажа рецептурных лекарств через интернет начнется в марте Госдума одобрила в первом чтении дистанционную продажу рецептурных препаратов РИА "Новости"

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Первыми регионами, где начнется эксперимент с продажей рецептурных препаратов через интернет, станут Москва, Подмосковье и Белгородская область. Дистанционная торговля лекарствами начнется с 1 марта. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ предусматривает, что список лекарств для дистанционной продажи утвердит Министерство здравоохранения.

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Аптекам, через которые препараты отправятся покупателям, нужно проверить данные рецепта и личные данные получателя лекарств.

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Норма не будет распространяться на наркотические, психотропные или сильнодействующие средства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что во время ограничительных мер, введенных в 2020 году из-за коронавирусной инфекции, вопрос дистанционной покупки лекарств стал для одиноких и пожилых людей важным вопросом. Тогда же Госдума разрешила продавать безрецептурные препараты онлайн. Новый законопроект распространит эту норму на лекарства, которые продаются только по рецептам врача.

«Решение давно назрело, учитывая, что в настоящее время уже действует закон об электронных рецептах. Одновременно важно защитить граждан от контрафакта и исключить свободный оборот психотропных, наркотических и других сильнодействующих веществ», — заявил Володин.

Спикер не исключил, что ко второму чтению законопроекта число регионов, которые примут участие в эксперименте, увеличат.

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