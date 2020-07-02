«Эксперимент удался»: политолог оценил голосование по поправкам к Конституции

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин оценил ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции РФ. По его словам, процесс был нелегким, чувствовалась большая нагрузка избирательной системы.

«Эксперимент удался, хотя совершенно очевидными были перегруженность и перенапряжение избирательной системы. Все-таки неделю находиться в стрессовом состоянии для сотрудников ЦИК и региональных избирательных комиссий оказалось достаточно энергозатратно», — процитировал Мухина сайт RT.

По его словам, система оперативно отражала «атаки фейкометов» и моментально реагировала на попытки организовать провокации. Он подчеркнул, что наблюдение за выборами стало общенародным, ведь проследить за процессом мог каждый. Мухин подытожил, что выборы завершились серьезным успехом.

В четверг, 2 июня, ЦИК представила итоги голосования по поправкам после подсчета 100 процентов протоколов. За принятие поправок проголосовали 77,92 процента, а против — 21,27 процента.