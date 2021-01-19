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    19 января 2021, 15:04

    Абрамченко: эксперимент по торговле углеводородом запустят на Сахалине

    Наза Салех Захи

    Правительство дало старт реализации эксперимента по торговле углеродными единицами. План мероприятий утвердила Виктория Абрамченко.

    Проект дорожной карты по реализации эксперимента подготовили Минэкономразвития РФ вместе с правительством Сахалинской области. Власти планируют впервые в России создать систему торговли углеродными единицами и обеспечить достижение углеродной нейтральности региона» к 2025 году.

    Мы предусмотрели комплекс мер, которые призваны обеспечить переход Российской Федерации на траекторию устойчивого низкоуглеродного развития и предотвратить выбросы парниковых газов

    Виктория Абрамченко.

    Особое внимание планируют уделить стимулированию так называемых «зеленых» секторов экономики. По ее словам, обозначенные темпы экономического роста до 2030 года в перспективе должны быть обеспечены. Прежде всего это должно произойти за счет внедрения низко- и безуглеродных технологий производства в различных отраслях. Для этого в рамках эксперимента создадут специальные условия.

    Абрамченко отметила, что на примере Сахалина пройдет региональная инвентаризация выбросов и поглощения парниковых газов. Для поддержки климатических проектов необходимая инфраструктура.

    Сейчас идет подготовка федерального законопроекта «о проведении эксперимента по установлению на период до 2025 года специального регулирования парниковых газов в Сахалинской области.

    «Концепция законопроекта должна предусматривать в том числе выбор и апробирование оптимальных механизмов проведения инвентаризации выбросов и поглощения парниковых газов, а также создание системы торговли углеродными единицами и использования инструментов „зеленого“ финансирования», — добавила вице-премьер.