Экскурсоводов в России предложили штрафовать за отсутствие аттестатов

Законопроект предполагает штраф в размере 20-30 тысяч рублей для граждан России, работающих без аттестатов, для компаний — 50-100 тысяч рублей.

Иностранцев могут штрафовать на 40-50 тысяч рублей и при повторном нарушении в обязательном порядке депортируют из страны.