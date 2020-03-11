Экскурсоводов в России предложили штрафовать за отсутствие аттестатов
Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил законопроект, по которому гидов-переводчиков, экскурсоводов и инструкторов-проводников будут штрафовать за отсутствие аттестации. Если нарушителем окажется иностранец, его должны будут депортировать. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Законопроект предполагает штраф в размере 20-30 тысяч рублей для граждан России, работающих без аттестатов, для компаний — 50-100 тысяч рублей.
Иностранцев могут штрафовать на 40-50 тысяч рублей и при повторном нарушении в обязательном порядке депортируют из страны.