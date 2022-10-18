Экс-замгубернатора Томской области арестовали за злоупотребление полномочиями | 360°

Власть 18 октября 2022, 15:07 Экс-замгубернатора Томской области арестовали за злоупотребление полномочиями Суд заключил под стражу на два месяца экс-замгубернатора Томской области Паршуто РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывшего заместителя губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто арестовали на два месяца. Его обвиняют в организации и руководстве злоупотреблением должностными полномочиями. Об этом рассказал корреспондент ТАСС из зала Кировского районного суда Томска.

Паршуто задержали за злоупотребление полномочиями при строительстве школы в рамках нацпроекта «Образование» в селе Корнилово Томского района.

Реклама

По данным следствия, в 2020 году ООО «Строительная лаборатория» выдало компании «Спецмонтажстрой» (строившему школу подрядчику) более 20 предписаний о нарушениях, но их так и не устранили. Евгений Паршуто знал об этом, но все равно распорядился оплатить выполненные работы и расторгнуть контракт с подрядчиком, которому выплатили 14 миллионов рублей в ущерб бюджету.

Реклама

«Заключить под стражу на два месяца, до 17 декабря», — объявил судья.

Экс-замгубернатора свою вину не признал.

В конце сентября депутата Законодательного собрания Новосибирской области и бывшего сенатора Владимира Лаптева задержали по делу о взятке. Он устроил одного из своих коллег на оплачиваемый из бюджета пост и за это в течение года получил деньги на общую сумму 900 тысяч рублей.