Экс-замглавы МЧС Гуровича потребовали поместить под арест

Следствие потребовало поместить под арест экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича, рассказали в пресс-службе Басманного районного суда Москвы. Бывшего замминистра подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил ТАСС.

«В Басманный районный суд Москвы поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гуровича Андрея Михайловича», — заявили в суде.

Экс-замглавы ведомства подозревают по пункту «в» части 3 статьи 286 УК «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Ему может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее СМИ сообщили о задержании Гуровича. Ему вменяют причинение ущерба в размере 350 миллионов рублей в ходе строительства ковидного госпиталя в Мурманской области.