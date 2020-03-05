Экс-заместитель министра финансов перейдет на международное направление

«Мы пока не публичим эту информацию. Я продолжу заниматься международным направлением», — пояснил Сторчак.

Однако он не уточнил, продолжится ли его работа в рамках правительства.

Сторчак заступил на должность заместителя министра в 2005 году, когда главой ведомства был Алексей Кудрин. Теперь его место достанется заместителю министра экономического развития Тимуру Максимову.