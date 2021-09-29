facebook_pixel
    29 сентября 2021, 16:07

    Экс-советник Трампа: Путин пытался запугать президента США покашливанием

    Антон Ишбульдин

    Бывший советник Дональда Трампа по вопросам России Фиона Хилл предположила, что президент Владимир Путин нарочно кашлял во время встречи со своим американским визави в 2019 году. По мнению советницы, российский лидер знал, что Трамп боится микробов, и якобы хотел спровоцировать приступ страха. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Экс-советник Трампа: Путин пытался запугать президента США покашливанием

    Бывшая сотрудница американского президента заподозрила Владимира Путина в запугивании своего лидера. На встрече лидеров России и США в Японии Путин несколько раз закашлялся, что, по мнению Хилл, он мог сделать специально.

    Предположение экс-советницы Дональда Трампа попало в книгу под названием «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» бывшего пресс-секретаря американского президента Стефани Гришэм. Она работала вместе с Трампом начиная с предвыборной кампании.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал предположение Фионы Хилл полной чушью. Стефани Гришэм также предположила, что на встречу с Дональдом Трампом в 2019 году Владимир Путин специально взял с собой красивую переводчицу. По мнению бывшего секретаря Трампа, это должно было отвлечь лидера США от работы.