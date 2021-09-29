Экс-советник Трампа: Путин пытался запугать президента США покашливанием

Бывший советник Дональда Трампа по вопросам России Фиона Хилл предположила, что президент Владимир Путин нарочно кашлял во время встречи со своим американским визави в 2019 году. По мнению советницы, российский лидер знал, что Трамп боится микробов, и якобы хотел спровоцировать приступ страха. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бывшая сотрудница американского президента заподозрила Владимира Путина в запугивании своего лидера. На встрече лидеров России и США в Японии Путин несколько раз закашлялся, что, по мнению Хилл, он мог сделать специально.

Предположение экс-советницы Дональда Трампа попало в книгу под названием «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» бывшего пресс-секретаря американского президента Стефани Гришэм. Она работала вместе с Трампом начиная с предвыборной кампании.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал предположение Фионы Хилл полной чушью. Стефани Гришэм также предположила, что на встречу с Дональдом Трампом в 2019 году Владимир Путин специально взял с собой красивую переводчицу. По мнению бывшего секретаря Трампа, это должно было отвлечь лидера США от работы.