Экс-советник президента России Клименко прокомментировал отказ от зарубежной спутниковой связи

Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал отказ российских властей от зарубежной спутниковой связи. Об этом сообщила НСН.

По его мнению, это повысит безопасность и автономность связи. Кроме того, такое решение даст больший контроль над мобильной связью.

«В целом, наша космическая группировка вполне обеспечивает связь, и желание государство понятно», — заключил Клименко.