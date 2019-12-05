Экс-сотрудники ФСБ станут невыездными на пять лет

Госдума РФ в окончательном чтении приняла закон, ограничивающий на пять лет выезд за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ. Авторы поправки надеются оградить их от провокаций и нападений за границей.

Как сообщил «Интерфакс», эту меру предложили узаконить председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, первый замглавы комитета по безопасности Эрнест Валеев, заместитель председателя этого же комитета Александр Хинштейн и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия».

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«В случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп, выезд за рубеж для него может быть ограничен», — сказал Пискарев.

Принятая поправка особенно касается тех сотрудников ФСБ, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, с торговлей оружием, пресечением наркотрафика и других особо тяжких преступлений.

Василий Пискарев пояснил, что были случаи, когда правоохранительные органы некоторых стран задерживали и привлекали к уголовной ответственности граждан России исключительно потому, что они служили в органах безопасности.

До последнего времени в России был ограничен выезд для военнослужащих в период прохождения ими военной службы. После увольнения выезд запрещался только в случае их причастности к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям.