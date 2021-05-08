Экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева похоронят на Троекуровском кладбище

Бывшего секретаря и члена политбюро ЦК КПСС Егора Лигачева похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Прощание пройдет 11 мая, сообщил источник ТАСС.

«Егора Лигачева похоронят на Троекуровском кладбище во вторник», — сказал собеседник.

Лигачев умер 7 мая в Москве в возрасте 100 лет. В начале апреля, по словам сына политика Александра, он попал в Центральную клиническую больницу из-за проблем с легкими. Там он скончался от двусторонней пневмонии, коронавируса у Лигачева не было, уточнил его сын.

«Он был под капельницей, что-то пытался сказать. В пятницу вечером позвонил врач: „Срочно приезжайте прощаться!“ Не успел», — рассказал Александр Лигачев.

Егор Лигачев был одним из видных деятелей перестройки. В 1985 году он поддержал избрание генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Горбачева. Затем помог переводу в Москву Бориса Ельцина. Фактически был вторым лицом в партии после Горбачева.

Также политик проводил антиалкогольную кампанию в СССР. Он запомнился фразой «Борис, ты не прав!», сказанной Ельцину в 1988 году.