Экс-президентам разрешат быть сенаторами пожизненно

Соответствующий законопроект президент России Владимир Путин внес в Госдуму.

«Уточняется, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов», — говорится в сообщении.

Бывший российский лидер имеет право подать только одно заявление в течение трех месяцев со дня прекращения исполнения полномочий главы государства. При этом президент, полномочия которого прекратились до принятия данного закона, тоже получит право подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.

Бывший президент вправе и отказаться от работы в верхней палате парламента.

Положение планируется добавить в готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию. Среди авторов поправок числятся сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны Андрей Клишас и Павел Крашенинников.

Политики, занимавшие пост президента России, накопили «колоссальный опыт и знания». А это может принести очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации, заявил Крашенинников.

Кроме того, в новой статье Конституции укажут, что Совет Федерации и Госдума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять запросы в государственные органы. Порядок определят федеральные законы и регламент парламента.