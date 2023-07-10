Власть 10 июля 2023, 15:21 Экс-президент Федерации мигрантов Коженов: в России нет предпосылок для создания опасных «этнических анклавов»

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Нет никаких предпосылок, говорящих о том, что в России могут появится опасные «этнические анклавы». Таким мнением с НСН поделился экс-президент бывшей Федерации мигрантов Вадим Коженов.

Таким образом он прокомментировал слова члена СПЧ Кирилла Кабанова о сборе предложений о том, как бороться с «этническими анклавами».

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«Анклавы опасны для любой страны, но у нас их пока нет, у нас даже нет предпосылок для создания анклавов, потому что анклавы обычно формируются там, где мигрантам платят пособия», — отметил Вадим Коженов.

В России же ситуация иная. Люди едут сюда, чтобы заработать. И власти хотят ужесточить миграционное законодательство. В частности, предотвращать ситуации с десятками временно зарегистрированных в одной квартире, а также ввести квоты на рабочие патенты.

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