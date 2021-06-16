Экс-президент Армении высказался о войне в Нагорном Карабахе

Бывший президент Армении Роберт Кочарян дал интервью RT в преддверии внеочередных парламентских выборов. Он рассказал о своем взгляде на конфликт в Нагорном Карабахе и дал оценку действиям армянских властей в этой ситуации.

Кочарян выразил надежду на то, что отдельные территории Карабаха получится вернуть мирным путем.

«Формула такова: если мы хотим долгосрочного и устойчивого мира, то надо принимать решения, которые не будут сильно несправедливыми, так скажем. Мне кажется, что все-таки переговорами можно прийти к согласию по бывшей территории Нагорно-Карабахской автономной области, по границам», — сказал он.

Кочарян подчеркнул, что оставшиеся территории понесли сильные разрушения, многие жители остались без крыши над головой. Чтобы провести реабилитацию, нужно будет просить помощи у международных организаций.

Причиной трагического исхода войны Кочарян назвал «бездарное управление» властей Армении. Он подчеркнул, что была возможность остановить войну раньше, однако этой возможностью правительство не воспользовалось.

«А насчет остановить войну — была российская инициатива, российского президента, если я не ошибаюсь, 19 октября. Армянская сторона по совершенно непонятным причинам просто отвергла это предложение. Мотивируя тем, что как бы его неправильно поймут и назовут предателем. Потеряли гораздо больше, чем если бы согласились на тот момент. Предателем все равно называют, и с гораздо большим энтузиазмом», — заявил политик.