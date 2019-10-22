Экс-премьер Латвии обвинил власти страны в некомпетентности

Бывший премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс заявил журналистам, что из-за некомпетентности властей Латвии страна находится в «пятой точке».

Он отметил, что со времени его ухода количество латвийцев снизилось с 2,4 миллиона человек до 1,9 миллиона. Также увеличился внешний долг страны в 21 раз, а в бюджете появился дефицит.

«Если бы знал, в какую [мат] попадет страна после меня, я бы из политики не ушел», — заявил бывший премьер Латвии.

Напоминаем, что Вилис Криштопанс был на посту главы правительства Латвии в 1998–1999 годах. Страна вступила в ЕС и НАТО, когда он покинул свой пост.