Власть 30 августа 2023, 12:51 Экс-представителя ЛНР сделали послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима Захарова: Родион Мирошник станет послом по особым поручениям в МИД России РИА «Новости»

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МИД России назначил бывшего посла ЛНР в Москве Родиона Мирошника послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, написал ТАСС.

По ее словам, министр иностранных дел Сергей Лавров подписал указ об учреждении в МИД России должности посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

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«На этот пост назначен известный государственный и общественный деятель, бывший посол Луганской Народной Республики в России, участник контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе <…> Родион Валерьевич Мирошник», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Мирошник всегда жестко отстаивал свою позицию на разных международных и российских форумах. Он занимал должность посла ЛНР в России с 6 мая 2022 года.