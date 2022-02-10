Экс-председатель Мюнхенской конференции рассказал, как пригласил Путина выступить в 2007 году

Бывший советник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик поделился воспоминаниями о том, как он в 2007 году приглашал президента РФ Владимира Путина выступить на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Когда президент Путин вступил в должность, меня спросили, не хочу ли я при случае поговорить с ним. Конечно, я согласился. Так что я имел возможность встречаться с ним несколько раз — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи», — рассказал Тельчик.

В один из таких случаев он и пригласил Путина на Мюнхенскую конференцию по безопасности, председателем которой тогда был.

«Он (президент Владимир Путин — прим. ред.) сказал мне, что теперь у него есть два приглашения: одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово», — поделился бывший советник канцлера.

Тельчик отметил, что тогда в своей речи Владимир Путин поднял несколько важных вопросов, таких как «планируемое размещение американских систем ПРО в Румынии и Болгарии, которые, по его мнению, были направлены не столько против возможных иранских ракет, сколько против России».

По словам экс-председателя конференции, после выступление Путина он пришел к выводу, что обе стороны — США, НАТО и Россия — должны вместе выработать общие решения вопросов, поднятых российским президентом.

Ровно 15 лет назад, 10 февраля 2007 года, Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где раскритиковал внешнюю политику США, идеи однополярного мироустройства, а также расширение НАТО и размещение в Восточной Европе американского вооружения.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала, что Путин был прав в Мюнхенской речи в 2007 году, когда предупреждал, что ситуация в мире еще сильнее обострится.

Американский журнал National Interest также вспомнил выступление Путина в Мюнхене в 2007 году, отметив, что президент России предупреждал о необходимости гарантий безопасности от США и НАТО еще тогда, однако Альянс проигнорировал предупреждения о кризисе отношений.

Ранее стало известно, что в Мюнхенской конференции, которая пройдет в феврале 2022 года, Путин участвовать не будет.