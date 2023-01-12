Власть 12 января 2023, 14:31 Экс-посол США в России высоко оценил работу Лаврова на посту главы МИД РФ Экс-посол США в России Салливан: Путин знает о высокой эффективности Лаврова как гавы МИД РИА «Новости»

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Глава российского МИД Сергей Лавров качественно делает свою работу. Таким мнением в интервью изданию Foreign Policy поделился Джон Салливан.

«Он очень, очень изысканный, чрезвычайно умен, опытен», — рассказал он.

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Также дипломат заявил, что президент России Владимир Путин знает о заслугах Лаврова. По словам Салливана, глава РФ оценивает работу главы МИД как хорошую и эффективную. Также экс-посол сказал, что Путин знает и о личных достоинствах Лаврова.

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Салливан отметил, что нельзя принижать способности российского министра иностранных дел. Также он подчеркнул, что россияне тщательно относятся к формальным процедурам.

Салливан был послом США в России три года — с 16 января 2020 по 4 сентября 2022. После его ухода с должности в посольстве РФ заявляли, что по возвращению на родину дипломат завершит свою карьеру на государственной службе, которой посвятил 40 лет.