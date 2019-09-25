  • Экс-министру иностранных дел Австрии подарили фотографию с Путиным

    25 сентября 2019, 23:44

    Светлана Степанова

    Бывшей главе австрийского МИД Карин Кнайсль преподнесли оригинальный подарок — фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Экс-министру иностранных дел Австрии подарили фотографию с Путиным

    Карин Кнайсль 25 сентября прочитала доклад в Вене. Мероприятие было организовано Австрийско-российским обществом дружбы. После того, как она завершила выступление, к ней обратился генеральный секретарь общества Флориан Шерман.

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    «Это фотография танцующей пары. Это было до или после танца?» — произнес он, вручая Кнайсль подарок.

    Шерман намекнул на танец Кнайсль с российским президентом в день ее свадьбы в августе 2018 года.

    «Это перед танцем», — смущенно ответила экс-министр.

    На самом деле на фотографиях встреча Путина и Кнайсль за несколько недель до ее свадьбы. Президент России посетил Вену 5 июня 2018 года. Политики стояли рядом у памятника советским воинам, павшим в борьбе за освобождение Австрии от фашизма. Монумент расположен на площади Шварценбергплатц.