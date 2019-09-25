Экс-министру иностранных дел Австрии подарили фотографию с Путиным

Карин Кнайсль 25 сентября прочитала доклад в Вене. Мероприятие было организовано Австрийско-российским обществом дружбы. После того, как она завершила выступление, к ней обратился генеральный секретарь общества Флориан Шерман.

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«Это фотография танцующей пары. Это было до или после танца?» — произнес он, вручая Кнайсль подарок.

Шерман намекнул на танец Кнайсль с российским президентом в день ее свадьбы в августе 2018 года.

«Это перед танцем», — смущенно ответила экс-министр.

На самом деле на фотографиях встреча Путина и Кнайсль за несколько недель до ее свадьбы. Президент России посетил Вену 5 июня 2018 года. Политики стояли рядом у памятника советским воинам, павшим в борьбе за освобождение Австрии от фашизма. Монумент расположен на площади Шварценбергплатц.